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МАУ зробила важливу заяву щодо міжнародних рейсів: коли дозволять польоти

Lite » Подорожі 16.05.2020 - 22:42
МАУ зробила важливу заяву щодо міжнародних рейсів: коли дозволять польоти
Аеропорт "Бориспіль" в Києві (ілюстративне фото: РБК-Україна)

У МАУ змінили плани на здійснення авіарейсів за кордон

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" ухвалила рішення щодо рейсів за кордон в умовах пандемії коронавірусу. Була проаналізована ситуація в країнах потенційної маршрутної мережі, після чого компанія закрила продаж квитків на всі міжнародні польоти до 1 липня.

За словами президента МАУ Євгена Дихне, прогноз розвитку ситуації є плачевним. Про це передає видання avianews.com.

Організовувати рейси в межах України компанія також не буде до зняття обмежувальних карантинних заходів (зараз вони чинні по 22 травня, але напевно будуть продовжені).

Дихне розповів про високий ризик, що галузь вийде на заплановані на 2020 рік показники тільки у 2023-му.

В першу чергу будуть відновлюватися середньомагістральні перельоти, вважає президент МАУ. Це вплине на структуру флоту авіакомпаній, які почнуть виводити старі та далекомагістральні літаки.

Як пандемія COVID-19 позначиться на МАУ

Дихне висловив думку, що криза призведе до зміни сервісу в аеропортах та на бортах літаків.

Найімовірніше, тимчасово закриють бізнес-зали, магазини Duty Free.

На рейсах заборонять провезення ручної поклажі в салоні.

Замість гарячого харчування пасажирам почнуть видавати запаковані страви.

Раніше ми писали про те, що експерти не радять українцям купувати найближчим часом квитки на літаки, хоча до 1 червня у наш повітряний простір повернуться вже три авіакомпанії - Wizz Аіг, Czech Airlines та Lufthansa.

Нагадаємо, що нещодавно міністр інфраструктури України Дмитро Кулеба розповів, коли українцям будуть доступні авіаперельоти, як внутрішні, так і міжнародні.

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниавиакомпанияавиасообщениеЛітак
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