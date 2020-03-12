МАУ скасує близько 2 тисяч рейсів через коронавірус

Український авіаперевізник "Міжнародні авіалінії України" скасовує близько 2 тисяч рейсів через поширення нового типу коронавірусу COVID-19 цієї весни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

Зазначається, що авіакомпанія тісно співпрацює з національними і міжнародними органами у питаннях недопущення подальшого поширення коронавірусу і виконує всі вимоги ВООЗ, Міністерства охорони здоров’я України.

"Пасажирам рекомендується перевіряти статус своїх рейсів за кілька діб до вильоту, а також слідкувати за правилами в’їзду країн, до яких вони прямують. Будь ласка, зверніть увагу, що обмеження можуть запроваджуватися та зніматися в стислі терміни", - йдеться у повідомленні.

Також про будь-які подальші зміни в розклади інформуватиметься додатково - на сайті та у соціальних мережах.

"Авіакомпанія проактивно зв’язуватиметься з пасажирами, які під час бронювання залишили свої прямі контакти. Наразі наш Контактний Центр перевантажений. Просимо пробачення, якщо час очікування довший аніж зазвичай", - повідомляє МАУ.

аніше Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу у світі.

Як повідомляло РБК-Україна, 12 березня про перші випадки смерті від коронавіруса заявили Греція, Азербайджан, Польща та Австрія.