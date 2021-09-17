Матричні фари і віртуальна приборка: Ford оновив популярний хетчбек Fiesta

Вперше у своїй історії Фієста обзавелася повністю світлодіодною оптикою, а за доплату можна замовити матричні фари і діодні задні ліхтарі. Кожна версія отримала власний дизайн радіаторної решітки, на яку з капота переїхала емблема марки. Також Розширена палітра кольорів кузова.

На відміну від стандартного хетчбека версію Active максимально наблизили до сегменту кросоверів, забезпечивши її чорним пластиковим обвісом, збільшеним дорожнім просвітом, а також позашляховими їздовими режимами Trail і Slippery. Топову Ford Fiesta ST спробували зробити ще більш спортивною.

Найсерйозніше оновлення в салоні — віртуальна приладова панель з дисплеєм 12,3 дюйма, доступна в якості опції. В початкових комплектаціях шкали залишилися аналоговими. Розмір дисплея мультимедійної системи Sync 3 не змынився — 8 дюймів. До переліку електронних помічників додалася функція Wrong-Way Alert, що сигналізує про виїзд на смугу зустрічного руху.

Через посилюються жкологиских вимог Морна гамма позбулася дизеля і атмосферника—- залишилися лише бензинові "турботройки" EcoBoost об'ємом в один літр. Молодша з них розвиває 100 "коней", версії з гібридним 48-вольтовим доважком видають 125 і 155 к.с. Трансмісії — шестиступінчаста "механіка" та семишвидкісний "робот".

Найбільш "гарячий" з хетчбеків — в версії ST — зберіг трициліндровий турбомотор EcoBoost об'ємом 1,5 літра і потужністю 200 сил, але його максимальний крутний момент збільшився на 10% — з 290 до 320 Нм. Хоча на розгінній динаміці це ніяк не позначилося: 6,5 секунди до "сотні" з механічною коробкою передач. Також за доплату можна замовити диференціал Quaife, що самоблокується.

Перші автомобілі оновленого сімейства хетчбеків Ford Fiesta надійдуть клієнтам на початку наступного року.