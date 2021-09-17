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Матричні фари і віртуальна приборка: Ford оновив популярний хетчбек Fiesta

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П'ятниця 17 вересня 2021 08:45
Матричні фари і віртуальна приборка: Ford оновив популярний хетчбек Fiesta Ford Fiesta ST (Фото: media.ford.com)
Автор: Олександр Мороз

До 2022 модельного року компанія Ford оновила для європейського ринку сімейство автомобілів Fiesta сьомого покоління. Модель вперше отримала повністю світлодіодну оптику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ford.

Вперше у своїй історії Фієста обзавелася повністю світлодіодною оптикою, а за доплату можна замовити матричні фари і діодні задні ліхтарі. Кожна версія отримала власний дизайн радіаторної решітки, на яку з капота переїхала емблема марки. Також Розширена палітра кольорів кузова.

Матричні фари і віртуальна приборка: Ford оновив популярний хетчбек Fiesta

На відміну від стандартного хетчбека версію Active максимально наблизили до сегменту кросоверів, забезпечивши її чорним пластиковим обвісом, збільшеним дорожнім просвітом, а також позашляховими їздовими режимами Trail і Slippery. Топову Ford Fiesta ST спробували зробити ще більш спортивною.

Матричні фари і віртуальна приборка: Ford оновив популярний хетчбек Fiesta

Найсерйозніше оновлення в салоні — віртуальна приладова панель з дисплеєм 12,3 дюйма, доступна в якості опції. В початкових комплектаціях шкали залишилися аналоговими. Розмір дисплея мультимедійної системи Sync 3 не змынився — 8 дюймів. До переліку електронних помічників додалася функція Wrong-Way Alert, що сигналізує про виїзд на смугу зустрічного руху.

Матричні фари і віртуальна приборка: Ford оновив популярний хетчбек Fiesta

Через посилюються жкологиских вимог Морна гамма позбулася дизеля і атмосферника—- залишилися лише бензинові "турботройки" EcoBoost об'ємом в один літр. Молодша з них розвиває 100 "коней", версії з гібридним 48-вольтовим доважком видають 125 і 155 к.с. Трансмісії — шестиступінчаста "механіка" та семишвидкісний "робот".

Матричні фари і віртуальна приборка: Ford оновив популярний хетчбек Fiesta

Найбільш "гарячий" з хетчбеків — в версії ST — зберіг трициліндровий турбомотор EcoBoost об'ємом 1,5 літра і потужністю 200 сил, але його максимальний крутний момент збільшився на 10% — з 290 до 320 Нм. Хоча на розгінній динаміці це ніяк не позначилося: 6,5 секунди до "сотні" з механічною коробкою передач. Також за доплату можна замовити диференціал Quaife, що самоблокується.

Перші автомобілі оновленого сімейства хетчбеків Ford Fiesta надійдуть клієнтам на початку наступного року.

Нагадаємо, що Ford замість позашляховиків Bronco відправляє замовникам гамаки. Поставки гучного позашляховика затримуються у зв'язку з дефіцитом напівпровідників.

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