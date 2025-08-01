Мать погибла вместе с двумя сыновьями: под завалами в Киеве нашли семью из Иванковичей

В результате ракетной атаки РФ на Киев в ночь на 31 июля погибла воспитательница из Иванковичей Наталья Гаевая. Под завалами разрушенной многоэтажки также нашли тела ее двух сыновей - 17 и 22 лет - и родного брата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел гуманитарного развития Феодосиевского сельского совета.
Наталье Гаевой было 47 лет. Она работала воспитательницей дошкольной группы в Иванковичевском лицее.
Вместе с ней в результате российского удара погибли ее дети и брат. Их тела достали из-под завалов разрушенного дома в столице.
У Натальи остались муж и младший сын, которому 10 лет. Они в ту ночь были дома в селе Иванковичи.
Погибшая в результате ракетной атаки по Киеву 31 июля Наталья Гаевая (фото: отдел гуманитарного развития Феодосиевского сельского совета)
"Наталья Анатольевна была прекрасной матерью, замечательным специалистом, всегда готовой прийти на помощь. Горе, которое трудно описать словами", - написала односельчанка семьи Татьяна Рыбалка.
В ночь на 31 июля Россия нанесла по Украине очередной массированный удар. Под главным прицелом оказался Киев.
Россияне выпустили по территории Украины 309 ударных дронов и восемь крылатых ракет "Искандер-К", сообщили в Воздушных силах ВСУ. Основная цель атаки - столица. Уже известно о 31 погибшем человеке.
В Киеве зафиксированы десятки повреждений в разных районах. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский: обломки падали на жилые дома, машины и офисы. Есть прямые попадания в многоэтажки и высшее учебное заведение. В Святошинском районе полностью разрушен подъезд многоэтажного дома.
Это одна из самых масштабных атак за последние месяцы, которую РФ осуществила с применением одновременно дронов и ракет. Украинские силы ПВО работали всю ночь.
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