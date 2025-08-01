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Мать погибла вместе с двумя сыновьями: под завалами в Киеве нашли семью из Иванковичей

Фото: Последствия ракетного удара по Киеву 31 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В результате ракетной атаки РФ на Киев в ночь на 31 июля погибла воспитательница из Иванковичей Наталья Гаевая. Под завалами разрушенной многоэтажки также нашли тела ее двух сыновей - 17 и 22 лет - и родного брата.

Что известно

Наталье Гаевой было 47 лет. Она работала воспитательницей дошкольной группы в Иванковичевском лицее.

Вместе с ней в результате российского удара погибли ее дети и брат. Их тела достали из-под завалов разрушенного дома в столице.

У Натальи остались муж и младший сын, которому 10 лет. Они в ту ночь были дома в селе Иванковичи.


Погибшая в результате ракетной атаки по Киеву 31 июля Наталья Гаевая (фото: отдел гуманитарного развития Феодосиевского сельского совета)

"Наталья Анатольевна была прекрасной матерью, замечательным специалистом, всегда готовой прийти на помощь. Горе, которое трудно описать словами", - написала односельчанка семьи Татьяна Рыбалка.

Ракетный удар по Киеву 31 июля

В ночь на 31 июля Россия нанесла по Украине очередной массированный удар. Под главным прицелом оказался Киев.

Россияне выпустили по территории Украины 309 ударных дронов и восемь крылатых ракет "Искандер-К", сообщили в Воздушных силах ВСУ. Основная цель атаки - столица. Уже известно о 31 погибшем человеке.

В Киеве зафиксированы десятки повреждений в разных районах. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский: обломки падали на жилые дома, машины и офисы. Есть прямые попадания в многоэтажки и высшее учебное заведение. В Святошинском районе полностью разрушен подъезд многоэтажного дома.

Это одна из самых масштабных атак за последние месяцы, которую РФ осуществила с применением одновременно дронов и ракет. Украинские силы ПВО работали всю ночь.

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КиевРакетный удар