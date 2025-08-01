ua en ru
Пт, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Изменения Образование Деньги Общество
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Мать погибла вместе с двумя сыновьями: под завалами в Киеве нашли семью из Иванковичей

Пятница 01 августа 2025 12:41
UA EN RU
Мать погибла вместе с двумя сыновьями: под завалами в Киеве нашли семью из Иванковичей Фото: Последствия ракетного удара по Киеву 31 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В результате ракетной атаки РФ на Киев в ночь на 31 июля погибла воспитательница из Иванковичей Наталья Гаевая. Под завалами разрушенной многоэтажки также нашли тела ее двух сыновей - 17 и 22 лет - и родного брата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел гуманитарного развития Феодосиевского сельского совета.

Что известно

Наталье Гаевой было 47 лет. Она работала воспитательницей дошкольной группы в Иванковичевском лицее.

Вместе с ней в результате российского удара погибли ее дети и брат. Их тела достали из-под завалов разрушенного дома в столице.

У Натальи остались муж и младший сын, которому 10 лет. Они в ту ночь были дома в селе Иванковичи.

Мать погибла вместе с двумя сыновьями: под завалами в Киеве нашли семью из Иванковичей
Погибшая в результате ракетной атаки по Киеву 31 июля Наталья Гаевая (фото: отдел гуманитарного развития Феодосиевского сельского совета)

"Наталья Анатольевна была прекрасной матерью, замечательным специалистом, всегда готовой прийти на помощь. Горе, которое трудно описать словами", - написала односельчанка семьи Татьяна Рыбалка.

Ракетный удар по Киеву 31 июля

В ночь на 31 июля Россия нанесла по Украине очередной массированный удар. Под главным прицелом оказался Киев.

Россияне выпустили по территории Украины 309 ударных дронов и восемь крылатых ракет "Искандер-К", сообщили в Воздушных силах ВСУ. Основная цель атаки - столица. Уже известно о 31 погибшем человеке.

В Киеве зафиксированы десятки повреждений в разных районах. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский: обломки падали на жилые дома, машины и офисы. Есть прямые попадания в многоэтажки и высшее учебное заведение. В Святошинском районе полностью разрушен подъезд многоэтажного дома.

Это одна из самых масштабных атак за последние месяцы, которую РФ осуществила с применением одновременно дронов и ракет. Украинские силы ПВО работали всю ночь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Ракетный удар
Новости
В Киеве уже 31 жертва вражеского удара: из-под завалов достали еще троих
В Киеве уже 31 жертва вражеского удара: из-под завалов достали еще троих
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому