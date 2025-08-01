Мать погибла вместе с двумя сыновьями: под завалами в Киеве нашли семью из Иванковичей

В результате ракетной атаки РФ на Киев в ночь на 31 июля погибла воспитательница из Иванковичей Наталья Гаевая. Под завалами разрушенной многоэтажки также нашли тела ее двух сыновей - 17 и 22 лет - и родного брата.

Что известно

Наталье Гаевой было 47 лет. Она работала воспитательницей дошкольной группы в Иванковичевском лицее.

Вместе с ней в результате российского удара погибли ее дети и брат. Их тела достали из-под завалов разрушенного дома в столице.

У Натальи остались муж и младший сын, которому 10 лет. Они в ту ночь были дома в селе Иванковичи.



Погибшая в результате ракетной атаки по Киеву 31 июля Наталья Гаевая (фото: отдел гуманитарного развития Феодосиевского сельского совета)

"Наталья Анатольевна была прекрасной матерью, замечательным специалистом, всегда готовой прийти на помощь. Горе, которое трудно описать словами", - написала односельчанка семьи Татьяна Рыбалка.