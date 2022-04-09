Матері окупантів "штурмують" військкомати в РФ: намагаються забрати синів з війни

СБУ перехопила ромову з якої випливає, що матері окупантів почали "штурмувати" військкомати в Росії. Вони намагаються у будь-який спосіб забрати своїх синів із війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"Матері російських окупантів почали "штурмувати" військкомати в РФ. Вони хочуть будь-що забрати своїх синів із війни в Україні. Для цього не шкодують ні грошей, ні зв’язків серед військового керівництва РФ", - йдеться в повідомленні.

Як доказ цьому СБУ опублікувала перехоплену розмову солдата 36-ої окремої мотострілецької бригади РФ з дислокацією у Борзі, що в Забайкальському краї.

"Це військове формування "відзначилося" тим, що ще у 2015 році під виглядом "донецьких сепаратистів" воювало проти України. Тож тепер їх кинули під Київ, як досвідчених головорізів. Та ця зустріч з ЗСУ для багатьох із них стала фатальною", - розповіли у прес-центрі.

Так, у перехопленій розмові мати каже своєму синові, що домовилася з командуванням, щоб його повернули на місце дислокації та радить йому не сподіватися, що їх скоро виведуть.

"…не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут… народ туда. Кто погибший, заменяют вот этими остатками", - каже матір окупанта, а для переконливості перелічує, у скількох знайомих жінок вже загинули чоловіки.

Нагадаємо, раніше СБУ перехопила розмову, в якій окупанти в передсмертних зверненнях просять дружин не відпускати дітей у армію РФ.