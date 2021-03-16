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Матчі збірної України у відборі на ЧС-2022 перенесуть зі Львова до Києва через COVID

Автор: Владислав Красінський

Матчі національної збірної України з футболу проти Фінляндії і Казахстану, заплановані у Львові, можуть перенести до Києва на НСК "Олімпійський". Ці поєдинки відбудуться в рамках відбору на Чемпіонат світу - 2022.

Про це РБК-Україна повідомили два джерела в керівництві Української асоціації футболу (УАФ).

Один з джерел зазначив, що ймовірність перенесення матчів становить 99%. Причиною стала важка ситуація з захворюваністю COVID у Львові з-за чого місто можуть віднести в "червону" зону.

Другий співрозмовник видання запевняє, що таке рішення сьогодні прийме виконавчий комітет УАФ.

Також, за словами співрозмовника, ще не вирішено, чи будуть пускати глядачів на ці матчі. Все залежить від того, в якій зоні карантину буде Київ на той момент.

"Все залежить від Степанова (міністр охорони здоров'я Максим Степанов - ред.). Якщо "жовта" або "помаранчева" зони, то будуть пускати, - ред.) 30% глядачів, якщо ж "червона" - без глядачів", - додало джерело.

Нагадаємо, що матчі відбору на ЧС-2022 з Фінляндією і Казахстаном повинні пройти на "Арені-Львів" 28 і 31 березня.

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий заявив, що через погіршення ситуації з коронавірусом в місті готові до додаткових карантинних обмежень.

Також РБК-Україна писало, що міська влада Києва попросили уряд посилити карантинні обмеження з-за ситуації з COVID. Зокрема, мер Києва Віталій Кличко заявив, що футбольний матч Ліги Європи між "Шахтарем" і "Ромою", який запланований на четвер, 18 березня, може стати другим Буковелем.

Зазначимо, раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив розширений список футболістів на перші матчі відбору на ЧС-2022.

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