У матчі Бельгія - Португалія немає фаворита, - букмекери

Збірна Бельгії впевнено пройшла Груповий етап, вигравши всі три матчі. Команда Роберто Мартінеса не помітила Росію (3:0), проявила характер у грі з Данією (2:1) і завершила групу успіхом у грі з фінами (2:0), зігравши напіврезервним складом.

Португалія фінішувала третьою в так званій групі "смерті" зі збірними Франції, Німеччини та Угорщини. Спочатку команда на чолі з Кріштіану Роналду обіграла Угорщину 3:0, потім "влетіла" Німеччини 2:4, а в кінці зіграла веселу нічию з Францією - 2:2.

Потенційно збірна Бельгії може вважатися фаворитом протистояння, проте матч з Данією показав, що вони далеко не непереможні і мають слабкості. Португалія ж очевидно має не рівний склад за рівнем виконавців. Favbet пропонує на перемогу Бельгії коефіцієнт 2,6, на перемогу Португалії - 3,1, а на нічию - 3,2.

Матч Бельгія - Португалія розпочнеться сьогодні о 22:00. Гра пройде в Севільї, пряма трансляція на телеканалі "Україна".