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Матч Ліги Європи "Севілья" - "Рома" зірвався через коронавірус

Новини » Спорт     11.03.2020 - 15:47
Матч Ліги Європи "Севілья" - "Рома" зірвався через коронавірус
Ілюстративне фото (facebook.com/officialasroma)

Іспанська влада не видали дозвіл на приземлення літака "Роми"

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи з футболу між іспанською "Севільєю" і італійською "Ромою" зірвався через коронавирус. Про це повідомили в прес-службі "Роми" в Twitter.

Повідомляється, що італійський футбольний клуб не прилетить в Іспанії, так як іспанська сторона не видала дозвіл на приземлення літака "Роми".

"Рома" не поїде в Іспанію для проведення матчу Ліги Європи проти "Севільї" після того, як літак з Італії не був допущений на посадку в Іспанії. Більш детальна інформація від УЄФА найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Матч Ліги Європи &quot;Севілья&quot; - &quot;Рома&quot; зірвався через коронавірус

Матч між "Севільєю" і "Ромою" повинен був відбутися у четвер, 12 березня. Проведення поєдинку планувалося без глядачів.

Відзначимо, в Іспанії через коронавірус призупинили прямі авіаперельоти в Італію на період з 11 березня до 25 березня 2020.

Також повідомлялося, що поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи між німецьким "Вольфсбургом" і донецьким "Шахтарем" пройде без глядачів. Таке рішення було прийнято у зв'язку із забороною проведення масових заходів в Німеччині.

Крім цього обидва товариські поєдинки збірної України з Францією (27 березня) , Польщею (31 березня) пройде без глядачів.

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