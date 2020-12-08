Матч Ліги чемпіонів між ПСЖ та "Істанбулом" зірваний через расистські образи

Матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів між французьким ПСЖ і турецьким "Істанбулом Бешикташ" перерваний в першому таймі за рахунку 0:0. Футболісти обох команд покинули поле.

Це випливає з текстової трансляції на сайті УЄФА.

Турецький клуб пішов у роздягальню після обурення футболістів, особливо форварда Демба Ба, на адресу четвертого рефері зустрічі Себастьяна Колцеску. За ними пішли гравці паризького клубу.

Делегат матчу намагався умовити футболістів повернутися на поле, але переговори ні до чого не привели. Матч в Парижі, який був зупинений на 23 хвилині, до цього часу не відновився.

В офіційному Twitter-акаунті турецького клубу повідомляється, що расистських образ зазнав помічник головного тренера П'єр Вебо, який був вилучений з поля головним арбітром Овідіу Хацеганом.

На матчі працює румунська бригада арбітрів.

Нагадаємо, торік расистський скандал розгорівся на матчі чемпіонату України "Шахтар" - "Динамо". Поєдинок був припинений через кричалки уболівальників київського клубу на адресу бразильських футболістів "гірників".