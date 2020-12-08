Матч Ліги чемпіонів між ПСЖ та "Істанбулом" зірваний через расистські образи

Фото: матч ПСЖ - "Істанбул" зірваний (twitter.com/PSG_English)

Команди не зіграли і 25 хвилин

Матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів між французьким ПСЖ і турецьким "Істанбулом Бешикташ" перерваний в першому таймі за рахунку 0:0. Футболісти обох команд покинули поле.

Це випливає з текстової трансляції на сайті УЄФА.

Турецький клуб пішов у роздягальню після обурення футболістів, особливо форварда Демба Ба, на адресу четвертого рефері зустрічі Себастьяна Колцеску. За ними пішли гравці паризького клубу.

23' The @ibfk2014 players decide to go back to the locker room, the Parisians follow them. (0-0) #PSGIBFK — Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 8, 2020

Делегат матчу намагався умовити футболістів повернутися на поле, але переговори ні до чого не привели. Матч в Парижі, який був зупинений на 23 хвилині, до цього часу не відновився.

В офіційному Twitter-акаунті турецького клубу повідомляється, що расистських образ зазнав помічник головного тренера П'єр Вебо, який був вилучений з поля головним арбітром Овідіу Хацеганом.

14' #PSGIBFK



KIRMIZI KART Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette. — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 8, 2020

На матчі працює румунська бригада арбітрів.

Нагадаємо, торік расистський скандал розгорівся на матчі чемпіонату України "Шахтар" - "Динамо". Поєдинок був припинений через кричалки уболівальників київського клубу на адресу бразильських футболістів "гірників".