Матч баскетбольної Євроліги закінчився масовою бійкою: відео

Баскетбольний матч між "Міланом" та "Фенербахче" в Євролізі закінчився сутичкою, в якій взяли участь гравці та тренери команд.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter журналіста Діонізіса Аравантіноса.
Сутичка розпочалася після того, як гравець італійського клубу Кайл Хайнс штовхнув гравця суперників Марка Гудурича. На майданчику одразу ж розпочалася штовханина, в якій взяли участь гравці та тренери обох команд.
За словами Хайнса, йому не сподобались дії гравця турецького клубу після фінальної сирени. "Я можу змиритися з поразкою. Я також можу погодитись, що суперник обіграє нас в окремому матчі. Але я не можу змиритися з неповагою до товаришів по команді та тренерів. Те, що Гудурич сказав після зустрічі нашому тренеру, було абсолютно необов'язковим", – написав гравець італійського клубу в своєму Twitter.
Сам матч закінчився перемогою "Фенербахче" з рахунком 71:60.
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