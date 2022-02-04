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Матч баскетбольної Євроліги закінчився масовою бійкою: відео

Автор: Андрій Вирва

Баскетбольний матч між "Міланом" та "Фенербахче" в Євролізі закінчився сутичкою, в якій взяли участь гравці та тренери команд.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter журналіста Діонізіса Аравантіноса.

Сутичка розпочалася після того, як гравець італійського клубу Кайл Хайнс штовхнув гравця суперників Марка Гудурича. На майданчику одразу ж розпочалася штовханина, в якій взяли участь гравці та тренери обох команд.

За словами Хайнса, йому не сподобались дії гравця турецького клубу після фінальної сирени. "Я можу змиритися з поразкою. Я також можу погодитись, що суперник обіграє нас в окремому матчі. Але я не можу змиритися з неповагою до товаришів по команді та тренерів. Те, що Гудурич сказав після зустрічі нашому тренеру, було абсолютно необов'язковим", – написав гравець італійського клубу в своєму Twitter.

Сам матч закінчився перемогою "Фенербахче" з рахунком 71:60.

Я можу змиритися з поразкою. Я також можу погодитися, що суперник переграє нас в окремому матчі. Але я не можу змиритися з неповагою до товаришів по команді та тренерів. Гудурич – чудовий гравець, він провів чудовий матч. Але те, що він сказав після зустрічі нашому тренеру, було абсолютно необов’язковим,
https://sport.24tv.ua/basketbolniy-match-yevroligi-zakinchivsya-masovoyu-sutichkoyu_n1859325
https://sport.24tv.ua/basketbolniy-match-yevroligi-zakinchivsya-masovoyu-sutichkoyu_n1859325
Я можу змиритися з поразкою. Я також можу погодитися, що суперник переграє нас в окремому матчі. Але я не можу змиритися з неповагою до товаришів по команді та тренерів. Гудурич – чудовий гравець, він провів чудовий матч. Але те, що він сказав після зустрічі нашому тренеру, було абсолютно необов’язковим,
https://sport.24tv.ua/basketbolniy-match-yevroligi-zakinchivsya-masovoyu-sutichkoyu_n1859325
https://sport.24tv.ua/basketbolniy-match-yevroligi-zakinchivsya-masovoyu-sutichkoyu_n1859325

Нагадаємо, що стали відомі стартові п’ятірки Матчу зірок української Суперліги.

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Баскетбол