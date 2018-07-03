Мати політв'язня Примова, яка оголосила голодування, потрапила в лікарню

У жінки діагностували захворювання печінки

Мати фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір", політв'язня Нурі Примова Раїма Примова, яка оголосила голодування з вимогою звільнити сина, потрапила в лікарню через низький тиск. Про це повідомляє правозахисний рух "Кримська солідарність".

"Її доставили каретою швидкої допомоги в Першу міську лікарню імені Пирогова у Севастополі з дуже низьким тиском. За інформацією родичів, у Раіми Примової інвалідність 2-ї групи. У жінки є тільки одна нирка і у неї діагностували захворювання печінки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 червня 2018 року мати кримського політв'язня, фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Нурі Примова Раіме Примова оголосила голодування.

В січні 2015 року Нурі Примова заарештували і звинуватили в організації діяльності "Хізб-ут Тахрір" - групи, яку Росія визнала терористичною організацією. У вересні 2016 року в аннексированном Криму Примова засудили до 5 років колонії.