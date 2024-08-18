В маске и с ножом. В Испании неизвестный напал на детей на футбольном поле: есть жертва

Напомним, что недавно подобный случай произошел в Британии. РБК-Украина сообщало, что в конце прошлого месяца в результате жестокого нападения с ножом на детскую танцевальную мастерскую в английском городе Саутпорт погибли двое детей, еще девять получили ранения.

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