В масовій ДТП в Херсонській області загинули двоє людей

Слідчі встановили, що 41-річний водій автомобіля марки Mercedes-Benz, рухаючись з Нової Каховки, перед поворотом на смт Козацьке, здійснюючи обгін автомобіля марки ВАЗ-2107, не дотримався безпечного інтервалу, внаслідок чого задів указаний автомобіль в районі лівої передньої двері.

В результаті водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою "МАН", котрий рухався в зустрічному напрямі по своїй смузі руху.

В результаті ДТП водій та пасажир автомобіля Mercedes-Benz від отриманих травм померли на місці події.

Подія кваліфікується за ч.3 ст.286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.