Через масове отруєння в школі Хмельницького до поліції звернулися 39 батьків

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 325 Кримінального кодексу України "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням".

У рамках розслідування проводяться експертизи. Слідчі дії тривають.

Що сталося у школі?

Інформацію про перші чотири випадки госпіталізації дітей поліцейські отримали 7 вересня. З того часу кількість госпіталізованих дітей та тих, що лікуються вдома, продовжує зростати.

Наразі відомо, що до різних медичних установ, в тому числі і сімейних лікарів, звернулось 92 дитини із навчального закладу з діагнозом "гостре отруєння невстановленої етіології".

До підрозділів поліції звернулось поки 39 батьків. Наразі слідчі з'ясовують стан здоров'я інших дітей.

Навчальний заклад наразі перейшов на дистанційну форму навчання. Робота харчоблоку призупинена.