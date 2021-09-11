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Через масове отруєння в школі Хмельницького до поліції звернулися 39 батьків

Автор: Инна Собора

У Хмельницькому через масове отруєння учнів початкових класів в поліцію звернулися 39 батьків. Всього медики надали допомогу 92 дітям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 325 Кримінального кодексу України "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням".

У рамках розслідування проводяться експертизи. Слідчі дії тривають.

Що сталося у школі?

Інформацію про перші чотири випадки госпіталізації дітей поліцейські отримали 7 вересня. З того часу кількість госпіталізованих дітей та тих, що лікуються вдома, продовжує зростати.

Наразі відомо, що до різних медичних установ, в тому числі і сімейних лікарів, звернулось 92 дитини із навчального закладу з діагнозом "гостре отруєння невстановленої етіології".

До підрозділів поліції звернулось поки 39 батьків. Наразі слідчі з'ясовують стан здоров'я інших дітей.

Навчальний заклад наразі перейшов на дистанційну форму навчання. Робота харчоблоку призупинена.

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ХмельницькийМасове отруєння