Після масового отруєння в Хмельницькому перевірять всі школи області

Через спалах масового харчового отруєння серед учнів Хмельницького навчально-виховного об'єднання № 1 постраждали 92 дитини.

Натомість від адміністрації закладу освіти та органів місцевого самоврядування й дотепер не було жодного офіційного повідомлення до компетентних органів, зокрема й МОН.

"Станом на 13 вересня, шостий день після спалаху, представники органів місцевого самоврядування на запит МОН не могли надати вичерпної інформації про ситуацію та навіть не володіли відомостями про відкрите кримінальне провадження", - наголосив Шкарлет.

Він назвав ситуацію "неприйнятною" та пообіцяв детально з’ясовувати всі обставини та рівень відповідальності за це службових осіб.

"Обов’язково буду ініціювати комплексну перевірку всіх закладів освіти Хмельницької області щодо дотримання санітарного регламенту з метою недопущення подібних випадків", - додав міністр.