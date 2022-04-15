Масове повернення українців посилює гуманітарні проблеми всередині України, - ООН

Близько 870 тисяч українських біженців, які покинули Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії, вже повернулися додому. Однак в ООН заявляють, що масове повернення українців посилює гуманітарні проблеми всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН .

"Це неминуче створить нові проблеми для гуманітарного реагування на кризу, оскільки людям потрібна підтримка для реінтеграції в свої спільноти або пошуку відповідних приймаючих спільнот, якщо повернення в свої будинки неможливо або недоцільно", - йдеться в повідомленні.

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