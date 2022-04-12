"Масове знищення мирних жителів у ОРДЛО": українців попередили про черговий фейк Кремля

В РНБО попередили про чергові провокації з боку окупантів. Так, кремлівські ЗМІ розганяють інформацію про те, що Україна нібито "влаштує акцію з масовим знищенням мирних жителів у ОРДЛО".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру протидії дезінформації при РНБО.
Як інформують у відомстві, для дискредитації України на міжнародній арені медіа РФ повідомляє про провокації, які готує начебто "українська влада за підтримки країн Заходу".
"У кремлівських ЗМІ йдеться про те, що Україна "влаштує акцію з масовим знищенням мирних жителів у ОРДЛО", - йдеться в повідомленні.
Зокрема мова йде про:
В РНБО наголошують, що Росія знову намагається перекласти на Україну відповідальність за скоєні злочини.
"Враховуючи те, що за 8 років війни на Сході України жодна українська влада не розглядала військовий варіант повернення тимчасово окупованих територій, звинувачення у провокаціях з боку РФ безглузді. Росії доведеться взяти на себе відповідальність за знищення мирного населення України, оскільки Міжнародні суди вже працюють над розслідуванням скоєних окупантами злочинів на території нашої держави", - додали у відомстві.
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