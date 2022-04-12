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"Масове знищення мирних жителів у ОРДЛО": українців попередили про черговий фейк Кремля

Фото: українців попередили про черговий фейк Кремля (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

В РНБО попередили про чергові провокації з боку окупантів. Так, кремлівські ЗМІ розганяють інформацію про те, що Україна нібито "влаштує акцію з масовим знищенням мирних жителів у ОРДЛО".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру протидії дезінформації при РНБО.

Як інформують у відомстві, для дискредитації України на міжнародній арені медіа РФ повідомляє про провокації, які готує начебто "українська влада за підтримки країн Заходу".

"У кремлівських ЗМІ йдеться про те, що Україна "влаштує акцію з масовим знищенням мирних жителів у ОРДЛО", - йдеться в повідомленні.

Зокрема мова йде про:

  • підготовку зйомки провокації з обстрілами автомобілів "швидкої допомоги" у Сєвєродонецькому районі",
  • "підрив резервуарів з хлором у Попаснянському районі".

В РНБО наголошують, що Росія знову намагається перекласти на Україну відповідальність за скоєні злочини.

"Враховуючи те, що за 8 років війни на Сході України жодна українська влада не розглядала військовий варіант повернення тимчасово окупованих територій, звинувачення у провокаціях з боку РФ безглузді. Росії доведеться взяти на себе відповідальність за знищення мирного населення України, оскільки Міжнародні суди вже працюють над розслідуванням скоєних окупантами злочинів на території нашої держави", - додали у відомстві.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 48-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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