Масове вбивство під Житомиром і авіакатастрофа в Пакистані: новини за 22 травня

Колаж РБК-Україна

У Житомирській області розстріляні 7 осіб, в Пакистані розбився пасажирський літак, Київ не готовий до ослаблення карантину. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 22 травня, - в матеріалі РБК-Україна

В Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці 7 людей

У Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці 7 осіб. Одному чоловікові вдалося втекти і викликати поліцію.

Загиблі були добровольцями АТО. Наймолодшому з них було 30 років. Всі версії трагедії, імена загиблих і стрілка – в матеріалі Styler.

У Пакистані розбився літак з майже сотнею людей на борту

Літак "Пакистанських авіаліній" розбився в районі Карачі, на місці падіння виникла пожежа.

Згідно з останніми даними, при катастрофі літака Airbus A-320 поруч з аеропортом Карачі в Пакистані загинули 92 людини. На даний момент ідентифіковано 19 загиблих. Продовжується пошук ще 5 тіл.

Київ та 11 областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ

МОЗ назвав області, які готові та не готові до послаблення карантинних заходів. Половина країни не готова. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Місто Київ, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька області не готові до другого етапу послаблення карантину.

У той самий момент, Вінницька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області готові до послаблення обмежень.

Ціна газу для населення впала ще на 20%

Газ в Європі різко подешевшав, від чого виграють українські споживачі.

НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на газ для потреб населення, виробників тепла для населення та інших споживачів, яким газ поставляється на умовах ПСО. Ціна газу в травні 2020 року складе 2,3 грн за кубометр (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Нацполіція готує справу Шеремета до суду, захисту відкрили доступ до матеріалів

Національна поліція України готує справу про вбивство журналіста Павла Шеремета до суду. Сьогодні захисту ймовірних виконавців відкрили доступ до матеріалів.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в поліції.

Джерело підтвердило, що Національна поліція завершила розслідування справи Шеремета і сьогодні адвокатам трьох підозрюваних повідомили про це.

Україна передає до Міжнародного морського трибуналу докази проти Росії

Україна передає Міжнародному трибуналу ООН меморандум із доказовими матеріалами у процесі проти РФ. Українська сторона надає факти, зображення, докази і юридичну позицію.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Раніше повідомлялось, що Україна подала міжнародну заяву проти Росії - про порушення прав політичних в'язнів, а також про порушення прав захоплених українських військових моряків. Всі справи перебувають на різних стадіях розгляду.

Спека і тропічні дощі: синоптики змінили прогноз погоди на червень

Погода в Україні в червні буде спекотною і вологою. Традиційно в цьому місяці очікуються часті грозові зливи та високі позначки на термометрах. Яка погода очікує українців у перший місяць літа, розповіла синоптик "Укргідрометцентру" Зоя Олійник.

Червень 2020 року в Україні буде істотно тепліше, ніж травень, який відзначився аномально холодною погодою.

"Червень характеризується активної грозової діяльності. Дощі повинні розподілитися протягом місяця, але можливо вони будуть і зі шквалами й градом. Червень буде однозначно тепліше, ніж травень. В Україні ще такого не було, щоб червень був холоднішим за травень. Температури повинні бути середні - це 20-25 градусів тепла", - цитує синоптика ТСН.

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