Масове тестування на коронавірус: закон набрав чинності

Фото: температурний скринінг (РБК-Україна)

Сьогодні документ був опублікований у виданні "Голос України"

У вівторок, 19 травня, набув чинності закон, яким передбачено масове тестування на коронавірус. Закон сьогодні був опублікований у виданні "Голос України".

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Закон набирає чинності з дня його опублікування. Він діє протягом терміну дії карантину та обмежувальних заходів, введених Кабінетом міністрів України в порядку, встановленому законом, і протягом двох місяців з моменту їх скасування", - зазначено в документі.

Передбачено, що тестування буде обов'язковим для осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками коронавірусу, і осіб, які контактували з хворими.

Також в Україні повинні будуть проходити регулярне тестування медичні та інші працівники, які працюють в установах охорони здоров'я, що надають допомогу хворим коронавірусом, а також особи, які здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID-19, зокрема, працівники Національної поліції і Національної гвардії, незалежно від того, контактували вони з хворим чи ні.

Документ передбачає, що особи, які через проведення заходів по недопущенню розповсюдження коронавірусу були змушені піти на самоізоляцію, або знаходяться в медустановах, будуть отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності в розмірі 50% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу.

Медпрацівники, які через коронавірус лежать у лікарні або знаходяться на самоізоляції, отримуватимуть допомогу в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

Нагадаємо, 15 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон № 587-IX "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення потенціалу системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби".

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я готується затвердити алгоритм масового тестування українців на антитіла до коронавірусу. Масове тестування українців на антитіла можуть розпочати вже з наступного тижня.

Автор: Юлия Струк