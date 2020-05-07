Масове тестування на коронавірус і страхування медиків: за що проголосувала Рада

Верховна рада України в ході позачергового засідання схвалила два законопроекти, якими передбачено масове тестування на коронавірус і визначені страхові виплати медичним працівникам, які борються з COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон про масове тестування

Законопроектом №3380 передбачено, що тестування буде обов'язковим для осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками коронавірусу, і осіб, які контактували з хворими.

Також в Україні повинні будуть проходити регулярне тестування медичні та інші працівники, які працюють в установах охорони здоров'я, що надають допомогу хворим коронавірусом, а також особи, які здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID-19, зокрема, працівники Національної поліції і Національної гвардії, незалежно від того, контактували вони з хворим чи ні.

Документ передбачає, що особи, які через проведення заходів по недопущенню розповсюдження коронавірусу були змушені піти на самоізоляцію, або знаходяться в медустановах, будуть отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності в розмірі 50% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу.

Медпрацівники, які через коронавірус лежать у лікарні або знаходяться на самоізоляції, отримуватимуть допомогу в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

Закон про страхові виплати для медиків

Проект закону №3376-1 передбачає, що держава забезпечує страхові виплати в таких розмірах медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я:

у разі встановлення групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання коронавірусною хворобою, за умови, що таке захворювання пов'язане з виконанням професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження - у залежності від встановленої працівникові групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності, але не менш 300-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

в разі смерті працівника державного або комунального закладу охорони здоров'я або державної наукової установи, який виконує професійні обов'язки в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб - в 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

в разі інфікування працівника державного або комунального закладу охорони здоров'я або державної наукової установи, який виконує професійні обов'язки в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб, страхова виплата призначається і виплачується працівникові протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату. У разі смерті такого працівника страхова виплата призначається і виплачується разово і в рівних частинах членам сім'ї, батькам та утриманцям померлого працівника протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату.

При цьому в разі смерті медика внаслідок інфікування COVID-19 під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби, такий медичний працівник прирівнюється за своїм статусом до військовослужбовця, який проходив військову службу, смерть якого настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби.