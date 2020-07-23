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Масове тестування ІФА-тестами в Україні доступне, - Ляшко

Київ, Четвер 23 липня 2020 02:43
Масове тестування ІФА-тестами в Україні доступне, - Ляшко
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Його проводять майже 300 лабораторій

Вже сьогодні можна робити масове тестування ІФА-тестами всім, хто забажає, оскільки тести доступні. Таке тестування проводять в 282 лабораторіях на території України.

Про це заявив в інтерв'ю "Українському радіо" головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, чинне законодавство передбачає тестування певним визначеним групам.

"І ці групи ми покриємо безкоштовним тестуванням за рахунок держави. Зараз ми робимо близько 14 тисяч тестів на день, але з тією кількістю обладнання, яке приходить в лабораторію, у вересні можливості зростуть вдвічі. Головне зараз підтягнути і людей. Ми залучаємо лаборантів з інших центральних органів виконавчої влади", - сказав Ляшко.

Він також зазначив, що уряд не зробив централізовану закупівлю тестів, а виділив кошти і рівномірно розподілив їх в лабораторії.

"Кожна з них закуповує тести самостійно, залежно від того, якими зручніше працювати саме з тим обладнанням, яке знаходиться на території лабораторії. Після розподілу в нас залишилося близько 110 млн гривень для додаткової закупівлі тест-систем. Ми їх будемо знову розподіляти, залежно від епідеміологічної ситуації в регіонах", - додав Ляшко.

Він наголосив, що наразі ведуться розробки вакцини.

"Сім вакцин переходять в третю клінічну стадію. Я думаю, навесні у нас будуть вакцини і ми тоді будемо справлятися з вірусом більш ефективно", - сказав головний санітарний лікар.

Раніше в МОЗ заявляли, що до вересня кількість тестування в Україні має бути збільшена вдвічі.

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