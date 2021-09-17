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Масове отруєння школярів у Хмельницькому: всіх дітей виписали з лікарні

Автор: Тіберій Юрик

З інфекційної лікарні Хмельницького виписали всіх дітей, які отруїлися в школі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"Станом на 7:00 17 Вересня всіх дітей з Хмельницького навчально-виховного об'єднання №1, Які були госпіталізовані протягом 9-10 вересня в інфекційну лікарню міста Хмельницький з підозрою ротавірусної інфекції, виписані", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в одній зі шкіл Хмельницького зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. Медикам надійшло 93 екстрених повідомлення про отруєння 92 дітей та одного дорослого.

За даними МОЗ, масове отруєння дітей спровокувала бактерія золотистого стафілокока.

Нагадаємо, що Міністерство освіти ініціювало перевірку всіх шкіл Хмельницької області на дотримання санітарних норм.

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Хмельницький