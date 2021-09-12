Масове отруєння школярів у Хмельницькому: у лікарні залишаються 15 осіб

В інфекційній лікарні м. Хмельницький з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція залишаються 15 осіб. Раніше вони отруїлися в їдальні навчального закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України .

"Станом на 7.00 12 вересня залишаються в інфекційній лікарні м.Хмельницький з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція 15 осіб, з них 14 дітей (стан середнього ступеня тяжкості, загрози життю немає), які були госпіталізовані 9-10 вересня", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Крім того, 78 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (стан легкого ступеня тяжкості).