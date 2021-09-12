RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Масове отруєння школярів у Хмельницькому: у лікарні залишаються 15 осіб

Автор: Олександр Білоус

В інфекційній лікарні м. Хмельницький з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція залишаються 15 осіб. Раніше вони отруїлися в їдальні навчального закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"Станом на 7.00 12 вересня залишаються в інфекційній лікарні м.Хмельницький з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція 15 осіб, з них 14 дітей (стан середнього ступеня тяжкості, загрози життю немає), які були госпіталізовані 9-10 вересня", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Крім того, 78 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (стан легкого ступеня тяжкості).

Нагадаємо, в одній зі шкіл Хмельницького зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції. Серед хворих - учні 1-4 класів, які харчувалися в шкільній їдальні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 статті 325 Кримінального кодексу України "порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням".

Через масове отруєння учнів початкових класів до поліції звернулися 39 батьків.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС