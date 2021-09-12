Масове отруєння школярів у Хмельницькому: у лікарні залишаються 15 осіб

В інфекційній лікарні м. Хмельницький з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція залишаються 15 осіб. Раніше вони отруїлися в їдальні навчального закладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Станом на 7.00 12 вересня залишаються в інфекційній лікарні м.Хмельницький з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція 15 осіб, з них 14 дітей (стан середнього ступеня тяжкості, загрози життю немає), які були госпіталізовані 9-10 вересня", - йдеться в повідомленні прес-служби.
Крім того, 78 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (стан легкого ступеня тяжкості).
Нагадаємо, в одній зі шкіл Хмельницького зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції. Серед хворих - учні 1-4 класів, які харчувалися в шкільній їдальні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 статті 325 Кримінального кодексу України "порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням".
Через масове отруєння учнів початкових класів до поліції звернулися 39 батьків.