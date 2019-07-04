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Масове отруєння дітей у Миколаївській області: зросло число постраждалих

Новини » Надзвичайні події    04.07.2019 - 13:07
Масове отруєння дітей у Миколаївській області: зросло число постраждалих
Ілюстративне фото (УНІАН)

Госпіталізували ще 8 дітей та одного співробітника табору

Число постраждалих від масового отруєння дітей у таборі "Салют" у Коблевому Миколаївської області зросло. Про це повідомляє "ТСН".

Підкреслюється, що число постраждалих осіб зросло до 24: були госпіталізовані вісім дітей та один співробітник табору.

Вказано також, що у таборі фахівці виявили порушення санітарних норм. Так, дітей оселили у невідремонтовані приміщення з дірками, тріщинами та старою сантехнікою. Табір обіцяли закрити. Однак він працює, поки остаточно не буде з'ясовано, що саме викликало масове отруєння. Результати аналізів очікують у четвер, 4 липня.

Зазначається, що третину дітей батьки вже забрали додому.

Нагадаємо, раніше в управлінні охорони здоров'я Миколаївської обласної держадміністрації повідомляли, що постраждалі від отруєння діти знаходяться у задовільному стані.

Як писало РБК-Україна, в Миколаївській області в заміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Салют" отруїлися 16 дітей.

Відзначимо також, 18 червня у Луганській області сталося масове отруєння дітей. Було госпіталізовано 18 громадян, з яких 15 дітей. За попередньою інформацією, отруєння пов'язують з купанням в озері Пісочне.

Отруєння дітей у Миколаївській обл.: в ОДА розповіли про стан постраждалих У Миколаївській області масово отруїлися діти
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