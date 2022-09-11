Масове відключення світла в областях: що кажуть в "Укренерго"

Росіяни ввечері 11 вересня обстріляли об’єкти магістральних електромереж в північно-східному регіоні України. В результаті чого виникли перебої зі світлом у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Пожежі, які здійнялися в результаті обстрілів, наразі ліквідовуються підрозділами ДСНС. Споживачі в районах, де зникло енергопостачання, за можливості переводяться на живлення від резервних ліній електропередачі", - заявили в компанії.

Як зазначили в "Укренерго", ремонтні роботи на пошкоджених магістральних об'єктах почнуться після того, як загасять пожежі.

"Всі ремонти виконуватимуться в найкоротший термін, щоб якомога раніше відновити надійність енергопостачання споживачів постраждалих від обстрілів районів", - пообіцяли в компанії.