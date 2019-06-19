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Масове "мінування" у Харкові кваліфікували як теракт

Новини » Надзвичайні події    19.06.2019 - 18:11
Масове "мінування" у Харкові кваліфікували як теракт
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція не виявила вибухівки у 38 об'єктах

Поліція кваліфікувала повідомлення про мінування 38 об'єктів у Харкові, яке правоохоронці отримали вчора, 18 червня, як терористичний акт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харкова.

Як повідомляється, правоохоронці здійснили перевірку 38 об'єктів після повідомлення про мінування. З території "замінованих" об'єктів було евакуйовано 1915 осіб. Поліція не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.

Зазначається, що за фактом масового "мінування" поліція розпочала розслідування за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України - терористичний акт.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої", - додали у відомстві.

 

Нагадаємо, у вівторок, 18 червня, у харківська поліція отримала повідомлення про мінування 38 об'єктів у Харкові та області. За адресами працювали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що посольство США в Києві отримало повідомлення про загрозу замінування і розслідує цей випадок.

Крім того, в Миколаєві поліція перевіряла повідомлення про масове замінування лікарень обласного центру і вищого навчального закладу. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються особи, які надали повідомлення про мінування.

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