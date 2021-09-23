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Масова ДТП на трасі Київ-Чоп: поліція затримала водія вантажівки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохоронці затримали водія вантажівки, який спровокував масова ДТП на ділянці траси Київ-Чоп у Рівненській області, в результаті якого загинула жінка. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.

У поліції нагадали, що аварія сталася поблизу села Біла Криниця Рівненського району близько 14: 30. За попередніми даними, водій вантажівки Renault Premium - 26-річний житель Львівської області - зіткнувся з трьома автомобілями, які зупинилися на заборонний сигнал світлофора на пішохідному переході.

Від удару один з автомобілів врізався в стовп зі світлофором. 74-річна жінка, яка перебувала в машині, померла на місці.

Травми отримали три людини. Їх госпіталізували. Медики оцінюють стан постраждалих.

Рух на ділянці траси, де сталася ДТП, досі перекрито.

Водія вантажівки затримали в рамках статті 208 КК України. Медекспертиза не виявила в його крові слідів алкоголю. Чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Фото: масова ДТП на трасі Київ-Чоп - поліція затримала водія вантажівки (facebook.com/police.in.Rivne.region)

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ДТПРівненська область