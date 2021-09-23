Масова ДТП на трасі Київ-Чоп: поліція затримала водія вантажівки
Правоохоронці затримали водія вантажівки, який спровокував масова ДТП на ділянці траси Київ-Чоп у Рівненській області, в результаті якого загинула жінка. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.
У поліції нагадали, що аварія сталася поблизу села Біла Криниця Рівненського району близько 14: 30. За попередніми даними, водій вантажівки Renault Premium - 26-річний житель Львівської області - зіткнувся з трьома автомобілями, які зупинилися на заборонний сигнал світлофора на пішохідному переході.
Від удару один з автомобілів врізався в стовп зі світлофором. 74-річна жінка, яка перебувала в машині, померла на місці.
Травми отримали три людини. Їх госпіталізували. Медики оцінюють стан постраждалих.
Рух на ділянці траси, де сталася ДТП, досі перекрито.
Водія вантажівки затримали в рамках статті 208 КК України. Медекспертиза не виявила в його крові слідів алкоголю. Чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Фото: масова ДТП на трасі Київ-Чоп - поліція затримала водія вантажівки (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Поліцейські затримали водія вантажівки за спричинення смертельної ДТП у Рівненському районі рух цією ділянки дороги досі перекритий смертельна ДТП сталася сьогодні близько 14:20 на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Біла Криниця 26-річний житель Львівської області, водій вантажівки «Renault Premium» допустивши зіткнення із трьома автомобілями, що зупинилися перед регульованим пішохідним переходом на заборонений сигнал світлофора: «Citroen Jumper», яким керував 39-річний рівнянин, «Toyota RAV4» під керуванням 59-річної жительки Донецької області та «BMW Х3». Від удару останній транспортний засіб врізався у світлофорний стовп внаслідок ДТП загинула пасажирка автомобіля «BMW» — 74-річна жителька Рівненщини. Водія, особа якого встановлюється, та іще одного пасажира цього ж авто госпіталізували до лікарні. також травм зазнав водій мікроавтобуса «Citroen» та 33-річний пасажир автомобіля «Toyota». Стан усіх постраждалих медики оцінюють керманич вантажівки відповідно до освідування у медзакладі був тверезий. Його затримали в порядку статті 208 КПК України. Чоловіку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі триває досудове розслідування Типове Рівне Телеканал "Рівне 1" ITV media group UA: Рівне Рівне ВечірнєPosted by Поліція Рівненської області on Thursday, September 23, 2021