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Масова ДТП сталася в Дніпропетровській області: є загиблий і постраждалі

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Кривий Ріг, Понеділок 25 жовтня 2021 21:31
Масова ДТП сталася в Дніпропетровській області: є загиблий і постраждалі Фото: масова ДТП сталася в Дніпропетровській області (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У районі села Надія (Дніпропетровська область) сталася аварія за участю чотирьох легкових автомобілів. В результаті ДТП загинув чоловік, ще троє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибулі на місце ДТП співробітники ДСНС виявили, що в результаті порушення правил дорожнього руху зіткнулися 4 автомобілі:

  • Москвич 2141;
  • AUDI A6;
  • Dacia Logan;
  • Chevrolet Lacetti.

Водій Chevrolet Lacetti - чоловік 1957 року - помер на місці аварії. Його тіло затиснуло понівеченими конструкціями автомобіля. Рятувальники діставали його за допомогою гідравлічних ножиць і домкратів.

Водії інших автомобілів отримали травми. Їх стан задовільний. Від госпіталізації вони відмовилися.

Причини масового ДТП встановлюють правоохоронці.

Фото: масова ДТП сталася в Дніпропетровській області (dp.dsns.gov.ua)

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ДТП Днепропетровская область ДСНС
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