Масова вакцинація на роботі - найкращий стимул для українців, - Рудик

За її словами, з цим згодні навіть іноземні партнери.

"Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата, Спілка українських підприємців, всі кажуть, що найкраще, що було зроблено від початку епідемії - це саме дозвіл працювати вакцинованим під час локдауну. І це - ініціатива "Голосу". Це матеріальний стимул і дуже чітка вигода, адже страх залишитися без хліба зараз сильніший, ніж страх від того, що може нібито статися від вакцини", - говорить народна депутатка.

Крім того, дуже часто приклад роботодавця для його підлеглих набагато дієвіший навіть за публічних осіб.

"Коли роботодавець каже: "якщо ми всі вакцинуємося, ми зможемо продовжити роботу", це має більший ефект. Кроки організації спільних вакцинацій на заводах і підприємствах - це єдине і найкраще, щоб підвищити кількість щеплених з 13% до необхідних 80%. Щоб в 10 разів швидше вакцинувати всіх українців, потрібно робити це через роботодавців. Це спрацює", - наголошує лідерка партії.