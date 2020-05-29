Масова стрілянина в Броварах: затримано 11 людей

На місці вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї
В ході масової стрілянини в Броварах затримано 11 людей. Вживаються заходи до встановлення усіх обставин події.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Як уточнили в прокуратурі, на місці вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї.
Нагадаємо, в результаті стрілянини постраждали троє людей. Речник МВС Артем Шевченко розповів РБК-Україна, що поліція з’ясує легальність зброї в затриманих в Броварах. За його словами, необхідно допитати їх, провести всі необхідні первинні слідчі дії.
Як повідомили у поліції, сутички стались між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками. Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 ККУ (Хуліганство).
Зазначимо, Аваков відреагував на перестрілку в Броварах, в результаті якої постраждали троє людей.
Також РБК-Україна писало, що з'явилось відео перестрілки в Броварах.
Раніше повідомлялось, що сьогодні зранку у Броварах сталась стрілянина та сутички.
Автор: Анастасия Рокитна