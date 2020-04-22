Масова бійка в Новотроїцькому: у прокуратурі розповіли деталі

Прокуратура Донецької області контролює розслідування у справі про масову бійку в Новотроїцькому з участю близько 100 осіб. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Як повідомляється, один з учасників бійки з важкими травмами був доставлений в міську лікарню.

За даними прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що 19 квітня 2020 року 24-річний житель смт. Новотроїцьке на ґрунті особистих неприязних відносин, в ході конфліктів наніс декілька ударів руками в область голови двом чоловікам.

"Через деякий час, останні, покликавши на допомогу друзів, на декількох автомобілях прибули за місцем проживання кривдника. Надалі в результаті з'ясування відносин виникла масова бійка, в якій, за попередніми даними, взяли близько 100 осіб", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що по прибуттю на місце події "правоохоронцям довелося здійснити попереджувальні постріли у повітря з табельної зброї з метою припинення масового правопорушення".

Зараз триває досудове розслідування за фактом вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням предметів спеціально пристосованих або заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень) КК України.

Нагадаємо, 19 квітня в Новотроїцькому сталася масова бійка з участю 100 осіб. Повідомлялося, що причиною конфлікту стали особисті неприязні стосунки між кількома жителями.

Крім того, в Миколаєві п'яні правоохоронці влаштували бійку зі стріляниною. У результаті протиправних дій співробітників поліції постраждав житель міста. Постраждалий отримав кілька вогнепальних поранень і забиття голови.