Масований удар по Україні та масштабна ДТП у Рівненській області: новини за 3 травня

В кількох містах країни прогриміли потужні вибухи, на Рівненщині сталася масштабна смертельна ДТП, Верховна рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 3 травня – у матеріалі РБК-Україна.
Повітряна тривога по всій Україні, робота ППО та удари по Львову: ситуація в Україні
Ввечері 3 травня майже всі області України охопила повітряна тривога. Після цього у декількох містах країни, зокрема у Львові, пролунали потужні вибухи.
Що відомо на цей момент - в матеріалі РБК-Україна.
В Рівненській області бензовоз зіштовхнувся з автобусом
В Рівненській області у вівторок, 3 травня, зіткнулись рейсовий автобус та бензовоз. Внаслідок масштабної ДТП загинули 17 людей, ще 10 - отримали травми різної ступені важкості.
При цьому президент України Володимир Зеленський зазначив, що жертв масштабної аварії може бути більше.
Російські війська почали штурм "Азовсталі"
Російські війська пішли на штурм "Азовсталі" в Маріуполі. Перед атакою окупанти посилено обстрілювали територію заводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал журналіста Андрія Цаплієнка.
"Окупанти розпочали штурм "Азовсталі", прямо зараз намагаються прорватися на територію заводу", - повідомив журналіст. За його словами, початок штурму "Азовсталі" підтвердив заступник командира полку "Азов". Інших деталей атаки заводу немає.
Джонсон виступив у Верховній раді
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у вівторок, 3 травня, виступив з промовою перед Верховною радою України. Він оголосив про новий пакет допомоги та висловив свою віру у перемогу України у війні з Росією.
Головні заяви британського прем'єра - в матеріалі РБК-Україна.
Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні
У вівторок, 3 травня, Верховна рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні. За відповідне рішення проголосували 330 народних депутатів.
Посольство Угорщини назвало заяви Данілова наклепом і хоче пояснень
Угорська сторона обурена заявами секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексія Данілова про те, що Будапешт нібито заздалегідь знав про російське вторгнення. І нібито хотів заволодіти частиною територій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook угорського посольства.
"Ці твердження про Угорщину містять звинувачення, які є неправдивими і необґрунтованими, а також розпалюють ненависть проти угорського народу та Угорщини в українській громадській думці, яка страждає від війни", - йдеться в заяву.
"Спецоперація" Путіна в Україні може тривати до вересня, - розвідка
Українським розвідникам вдалося дізнатися, коли Росія планує закінчити "спецоперацію" в Україні. Виявилося, що розгромної "перемоги", на 9 травня чекати вже не доводиться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки.
"Серед військових армії окупанта розповсюджується інформація, що термін так званої "спеціальної воєнної операції" визначено до вересня 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Росія звинуватила Ізраїль у підтримці "неонацистського режиму" в Києві
Міністерство закордонних справ Росії звинуватило уряд Ізраїлю в підтримці "неонацистського режиму" в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ РФ в Twitter.
"Звернули увагу на антиісторичні заяви глави МЗС Ізраїлю Яїра Лапіда, багато в чому пояснюють курс нинішнього уряду Ізраїлю на підтримку неонацистського режиму в Києві", - йдеться в повідомленні.
Синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпеки: де погіршиться погода
Погода в Україні принесе заморозки, а в деяких регіонах буде підвищений рівень пожежної небезпеки. Через це синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпеки.
Що буде з погодою в країні далі - читайте в матеріалі Styler.