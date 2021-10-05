Масштабний збій в роботі соцмереж та перший вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів: новини за 4 жовтня

В світі стався масштабний збій в роботі соціальних мереж та інших сервісів, в Україні винесли перший вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів, на вибори в мери Харкова зареєстрували 13 кандидатів. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 4 жовтня - в матеріалі РБК-Україна.

Соцмережі пережили найбільший збій за всю історію

Ввечері, 4 жовтня, у світі стався масштабний збій у роботі соціальних мереж, сервісів та інших ресурсів. Першими "впали" соцмережі та месенджери, які входять до компанії Facebook.

Також користувачі повідомили про збої в роботі Gmail, Tinder, Snapchat, YouTube, Netflix, Zoom, Viber, Outlook і Telegram. У США заявили про збої мобільних операторів T-Mobile, Verizon і AT&T, інтернет-провайдера Spectrum. Проблеми спостерігалися також у банків і авіакомпаній. Про те, як світ пережив збій - читайте в матеріалі РБК-Україна.

В Україні винесли перший вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів

За підробку COVID-сертифікатів в Україні винесли перший вирок лікарю. Лікар з Павлограда має заплатити 34 000 гривень штрафу і не зможе цілий рік працювати за фахом.

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство охорони здоров'я України вимагало відсторонити керівництво 15 лікарень, лікарі яких підробляли COVID-сертифікати про вакцинацію.

Вибори в Харкові: на крісло мера претендують 13 кандидатів (список)

На вибори в мери Харкова зареєстрували 13 кандидатів. Двом бажаючим було відмовлено в реєстрації.

Нагадаємо, у Харкові 31 жовтня пройдуть вибори мера. Сама кампанія офіційно почалася менше трьох тижнів тому, але її фаворити були відомі задовго до старту.

Прем'єр-міністр Грузії: Саакашвілі планував вбивство опозиціонерів і заворушення

Саакашвілі планував вбивство опозиціонерів і заворушення. Це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

"Це інформація наших спецслужб. Їх план був такий: під час кульмінації та мобілізації близько 10 000 осіб, і, напевно, вони змогли б цього досягти, поліції довелося б затримати Саакашвілі і, можливо, використовувати спецтехніку. І в цей час однією з версій розглядалося вбивство в метушні кількох опозиційних лідерів", - заявив він.

У Росії вперше провели пуск гіперзвукової ракети: що відомо

У Росії випробували гіперзвукову ракету "Циркон". Стрілянина була проведена по умовній морській меті в Баренцевому морі. Фрегат "Адмірал Горшков" успішно виконав стрілянину гіперзвуковою ракетою "Циркон". Була вражена ціль на відстані 350 км в Баренцевому морі

До кінця 2021 року заплановані в цілому два пуски "Циркону" з атомного підводного човна "Сєвєродвінськ". У 2022 році випробування продовжаться.

В Україні суттєво подорожчає автомобільне паливо: Кабмін визначився з цінами

У Кабінеті міністрів України визначилися з цінами на автомобільне паливо на найближчий час. У "Нафтогазі" провели розрахунок і тепер ціни на пальне злетять вгору.

Найближчим часом середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm складе 23,23 гривні, а 1 літр автомобільних бензинів GASOLINE 10 ppm буде коштувати близько 26,50 гривень. Це означає, що в середньому ціни на дизельне паливо зростуть на 64 копійки в порівнянні з минулим тижнем (22,59 грн/л), а бензин подорожчає на 33 копійки (26,17 грн/л).

Нічні заморозки і до +20 вдень: прогноз погоди на три дні

Погода в Україні в найближчі три дні буде теплою. Денна температура повітря місцями підніметься до +20, але вночі очікуються заморозки.

У найближчі три дні без опадів, в західних і південно-східних областях місцями пориви східного вітру 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від +1 до +8, найближчої ночі у більшості північних та центральних областей, а також 6-7 жовтня по всій Україні, крім Закарпаття та півдня, на поверхні ґрунту заморозки до -5.