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У масштабній ДТП на трасі Київ-Чоп загинули 27 людей

ДТП на Рівненщині (Фото: Національна поліція України)
Автор: Константин Широкун

На місці великої ДТП в Рівненській області, де зіткнулися мікроавтобус, бензовоз і пасажирський автобус, слідчими поліції знайдено 27 останків загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Антона Геращенко.

"З 38 пасажирів автобуса вціліло лише 12 осіб. Вижив, але у важкому стані, з великою кількістю опіків у лікарні перебуває водій бензовозу", - повідомив Антон Геращенко.

Нагадаємо, що в Рівненській області сталася смертельна ДТП за участю пасажирського автобуса. В результаті зіткнення пасажирського автобуса з бензовозом сталося загоряння.

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