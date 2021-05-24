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Масштабна ДТП у Києві: вантажівка наїхала на легкове авто і загорілася

Автор: Наталья Скороход

Масштабний дорожньо-транспортна пригода сталася на Брест-Литовському шосе в Києві. В результаті аварії вантажівка наїхала на легкове авто та загорілася.

Про це повідомляє Магнолія-ТВ у прямому ефірі з місця подій на своїй сторінці в Facebook.

Відомо, що вантажівка рухалася в напрямку центру Києва, проте з невідомої причини її занесло на зустрічну смугу.

Водій фури зніс відбійник і протаранив легковий автомобіль.На відео з місця подій видно, що легковий автомобіль опинився під палаючою фурою.

За попередньою інформацією, водія фури госпіталізували до лікарні. Він виявився єдиним свідком аварії. Що сталося з водієм легкового авто - невідомо. За попередньою інформацією, він згорів живцем.

На місці події працюють рятувальники, вони намагаються загасити палаючу вантажівку. Рух на ділянки дороги частково обмежено.

Нагадавши, під Києвом у ДТП загинув український військовий. Мерседес на швидкості близько 100 кілометрів на годину вдарив у його авто.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті автомобіль впав у річку. В результаті двоє людей загинуло, один травмований.

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