Масштабна ДТП у Києві: вантажівка наїхала на легкове авто і загорілася

Масштабний дорожньо-транспортна пригода сталася на Брест-Литовському шосе в Києві. В результаті аварії вантажівка наїхала на легкове авто та загорілася.

Про це повідомляє Магнолія-ТВ у прямому ефірі з місця подій на своїй сторінці в Facebook.

Відомо, що вантажівка рухалася в напрямку центру Києва, проте з невідомої причини її занесло на зустрічну смугу.

Водій фури зніс відбійник і протаранив легковий автомобіль.На відео з місця подій видно, що легковий автомобіль опинився під палаючою фурою.

За попередньою інформацією, водія фури госпіталізували до лікарні. Він виявився єдиним свідком аварії. Що сталося з водієм легкового авто - невідомо. За попередньою інформацією, він згорів живцем.

На місці події працюють рятувальники, вони намагаються загасити палаючу вантажівку. Рух на ділянки дороги частково обмежено.