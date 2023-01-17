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Масштабное ДТП на трассе Киев-Чоп: количество травмированных резко возросло

Фото: скорая помощь (facebook.com/brovary.net.ua)
Автор: Наталья Кава

Масштабная авария произошла на трассе Киев-Чоп при выезде из Львова. Там столкнулись маршрутное такси и грузовик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Львов .

Авария произошла вечером вторника, 17 января, при выезде из Львова, недалеко от Гамалеевки. Предварительно было известно о том, что в маршрутке находилось около 40 человек . 20 из них были госпитализированы в медучреждение.

Однако позже стало известно, что во время аварии травмировались 36 человек.

"В больницы Первого медобъединения Львова доставили 33 травмированных. В Больницу Святого Пантелеймона - 25 пациентов. 10 пациентов привезли каретами скорых, 15 - самообращения. В больницу Святого Луки привезли каретами скорых 8 пациентов, в больницу Святого Николая - госпитализировали троих детей сообщили в Первом ТМО Львова.

Напомним, 17 января, вечером на трассе Киев-Чоп произошла масштабная авария, в результате которой пострадали. Движение частично перекрыли.

Также мы писали, что 9 января в Киеве утром произошло 30 ДТП из-за ухудшения погодных условий.

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