На Прикарпатье в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек, среди них ребенок

В воскресенье вблизи села Лоева на Прикарпатье произошло масштабное ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса. В результате аварии госпитализированы 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

"13 человек доставлены в Надворнянскую центральную районную больницу, где медики оказывают им всю необходимую помощь", - пишет она.

Кроме того, среди пострадавших ребенок. Сейчас осуществляются мероприятия по его транспортировке в Ивано-Франковскую областную больницу.

Еще одна из пассажирок получила травму позвоночника, ее транспортируют в ОКБ. У другого пострадавшего перелом таза, обнаружено внутрибрюшное кровотечение. Мужчину сейчас оперируют. Остальных авиации дообследуют медики.

"Обращаюсь к участникам дорожного движения: будьте осторожны за рулем, не пренебрегайте правилами дорожного движения, потому что неосмотрительность на дороге, к сожалению, имеет трагические последствия. Берегите себя и своих родных!", - призвала она.