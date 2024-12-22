На Прикарпатье в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек, среди них ребенок
В воскресенье вблизи села Лоева на Прикарпатье произошло масштабное ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса. В результате аварии госпитализированы 13 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.
"13 человек доставлены в Надворнянскую центральную районную больницу, где медики оказывают им всю необходимую помощь", - пишет она.
Кроме того, среди пострадавших ребенок. Сейчас осуществляются мероприятия по его транспортировке в Ивано-Франковскую областную больницу.
Еще одна из пассажирок получила травму позвоночника, ее транспортируют в ОКБ. У другого пострадавшего перелом таза, обнаружено внутрибрюшное кровотечение. Мужчину сейчас оперируют. Остальных авиации дообследуют медики.
"Обращаюсь к участникам дорожного движения: будьте осторожны за рулем, не пренебрегайте правилами дорожного движения, потому что неосмотрительность на дороге, к сожалению, имеет трагические последствия. Берегите себя и своих родных!", - призвала она.
Смертельное ДТП под Львовом
Напомним, неделю назад, 15 декабря, на автодороге "Тернополь - Львов - Рава-Русская" возле села Чижиков Львовского района произошло тройное ДТП с участием автопоезда, машины и микроавтобуса.
В результате аварии от полученных на месте погибли семь человек, которые являлись пассажирами микроавтобуса Mercedes Sprinter.
Кроме, еще три человека были травмированы. Речь идет о 45-летнем водителе грузовика, 39-летнем водителе микроавтобуса и его 23-летней пассажирке. Все трое были госпитализированы в медучреждение Львова.
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