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У Массачусетсі викрадач вантажівки застрелив двох людей, його вбила поліція

Автор: Даша Харченко

В американському місті Вінтропі, штат Массачусетс, чоловік викрав вантажівку, потрапив в аварію і застрелив двох перехожих. У підсумку він загинув сам.

Про це повідомляє WHDH з посиланням на місцеву поліцію.

Після попереднього розслідування поліція заявила, що підозрюваний вкрав машину водопровідно-каналізаційної компанії. За кермом неї він врізався в будівлю, після чого застрелив чоловіка і жінку, випадкових перехожих.

Прибула на місце поліція відкрила вогонь на ураження. Підозрюваний отримав серйозні поранення і був госпіталізований, врятувати його не вдалося.


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