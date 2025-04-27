Массовые убийства или война? Польский историк - о Волынской трагедии

"Это одно из крупнейших преступлений Второй мировой войны против польского народа, сравниваемое с немецкими массовыми убийствами жителей варшавской Воли во время восстания 1944 года, или преступлениями, совершенными немцами и советской властью в 1940 году над польской элитой (Пальмиры, Катынь)", - заявил историк.

Он пояснил, что память о Волынской трагедии особенно болезненна для поляков, поскольку она стала кульминацией внутреннего конфликта между гражданами одного государства (Второй Речи Посполитой), развернувшегося на ее юго-восточных землях, оккупированных немцами.

При этом, по словам Зайончковского, на Волыни и в Восточной Галиции в 1943-1945 годах не было ни одной партизанской войны между Армией Крайовой и УПА.

Он также отметил, что разными были масштабы преступлений и намерения их исполнителей, ведь, как говорит историк, не было симметричных преступлений гражданского населения с обеих сторон.

"По оценкам, от украинских рук погибло около 80-100 тысяч поляков, тогда как от польских - около 15-20 тысяч украинцев. Трудно назвать войной массовые убийства безоружного польского населения Волыни, включая стариков, женщин и детей, грабеж имущества, сожжение целых сел и хуторов, принуждение выживших к бегству - все это совершали подразделения УПА при участии части местного украинского крестьянства. Даже если в ответ на эти угрозы возникали ячейки самообороны и немногочисленные подразделения АК, их практически невыполнимой миссией была оборона польского населения", - отметил он.

В то же время он подтвердил, что украинцы, которые составляли большинство на тех территориях, пострадали от польской реакции, которая заключалась в точечных ударах и преступлениях против гражданских по принципу коллективной ответственности.

По словам историка, больнее всего это проявилось не на Волыни или в Галичине, а на юго-восточной Люблинщине весной 1944 года.

"Под удар в большинстве случаев попадали не непосредственные виновники польских страданий, а невинные украинские гражданские, среди которых были также старики, женщины и дети", - отметил он.

Мифы вокруг Волынской трагедии

Историк подчеркнул, что гипотеза, согласно которой массовые преступления на Волыни в 1943 году были инспирированы советской властью, инициированы повстанцами Тараса Боровца-Бульбы, или же независимым от ОУН(б) и УПА украинским крестьянством - является неправдивой.

"Такая версия является ничем иным, как попыткой размыть ответственность и оправдать, вопреки фактам, реальных виновников массовых преступлений, а также попыткой их релятивизировать. За эти преступления, совершенные с февраля 1943 по май 1945 года на Волыни, а затем в Восточной Галиции и на юго-востоке Люблинщины, ответственность несет исключительно бандеровское крыло украинского националистического подполья", - сказал Зайончковский.

Он также отметил, что не стоит забывать еще один важный фактор: в Польше тема преступлений на Волыни и в Восточной Галиции во времена немецкой оккупации, а затем на советизированных землях, была табуированной во времена Польской Народной Республики.

"Так же, как табу касалось акции "Висла" 1947 года в отношении украинского и лемковского меньшинств в послевоенной Польше. Только после 1989 года потомки жертв смогли постепенно открыто говорить о пережитом, снять табу и вылить накопленную десятилетиями боль и горечь", - пояснил он.