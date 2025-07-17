Массовые расстрелы на Киевщине: командиру РФ объявили подозрение за убийство 21 человека

По данным следствия, во время временной оккупации части Киевщины с конца февраля до конца марта 2022 года подозреваемый начальник штаба 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ находился на позициях между Березовкой и Бузовой в Бучанском районе.

Зная о военных преступлениях своих подчиненных, он сознательно не принял никаких мер, чтобы их остановить, и не сообщил об этом компетентные органы.

"В результате его действий подчиненными военнослужащими РФ было расстреляно 19 гражданских лиц и 4 украинских военнопленных. Погибли 17 гражданских, среди них - несовершеннолетний, а также все пленные", - говорится в сообщении.

Российскому командиру сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленными убийствами.