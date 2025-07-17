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Массовые расстрелы на Киевщине: командиру РФ объявили подозрение за убийство 21 человека

Четверг 17 июля 2025 15:41
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Массовые расстрелы на Киевщине: командиру РФ объявили подозрение за убийство 21 человека Фото: Офис генерального прокурора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Прокуроры сообщили о подозрении российскому командиру, который причастен к массовым расстрелам гражданских и военнопленных во время оккупации Киевской области в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, во время временной оккупации части Киевщины с конца февраля до конца марта 2022 года подозреваемый начальник штаба 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ находился на позициях между Березовкой и Бузовой в Бучанском районе.

Зная о военных преступлениях своих подчиненных, он сознательно не принял никаких мер, чтобы их остановить, и не сообщил об этом компетентные органы.

"В результате его действий подчиненными военнослужащими РФ было расстреляно 19 гражданских лиц и 4 украинских военнопленных. Погибли 17 гражданских, среди них - несовершеннолетний, а также все пленные", - говорится в сообщении.

Российскому командиру сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленными убийствами.

Массовые расстрелы на Киевщине: командиру РФ объявили подозрение за убийство 21 человека

Напомним, недавно двум офицерам Черноморского флота РФ сообщено о подозрении за жестокое обращение с экипажем украинского судна "Сапфир" возле острова Змеиный.

Также прокуратура сообщила подозрение российскому солдату Сергею Тужилову. Оккупанту грозит пожизненное за вероятный расстрел украинского военнопленного.

Ранее спецслужбам удалось идентифицировать личности российских военных, которые во время оккупации части Киевской области занимались пытками мирных жителей.

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