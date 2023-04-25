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Массовое захоронение наемников "Вагнера" нашли в Новосибирске. СМИ показали видео

Фото: массовое захоронение наемников "Вагнера" нашли в российском Новосибирске (скрин из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Массовое захоронение с символикой ЧВК "Вагнера" нашли на кладбище в российском Новосибирске. Речь идет минимум о 200 могилах, часть из которых появилась в конце 2022 года и в начале 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Tayga.info.

Видео десятков свежих могил сделано на Гусинобродском кладбище. Журналисты проверили местоположение и подтвердили подлинность захоронений.

"Один из кварталов кладбища отдан под могилы с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти - в основном, конец 2022 года и первые месяцы 2023 года", - пишет издание.

Как пишет издание, на большинстве из них установлены венки, с которыми в российских СМИ ассоциируют ЧВК "Вагнера". На ряде могил замечены только венки в цветах российского флага.

По примерным подсчетам, как уточняют журналисты, речь может идти о более чем 200 могилах.

Ранее в Иркутской области РФ удалось обнаружить два захоронения убитых в Украине оккупантов. Речь идет о мобилизованных в армию России и наемниках ППК "Вагнера".

Ранее РБК-Украина сообщало, что из 50 тысяч наемников, которых основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин насобирал по тюрьмам РФ, на фронте в Украине осталась примерно пятая часть.

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