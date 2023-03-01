Массовое захоронение в Изюме: 122 тела еще не удалось идентифицировать

Об этом рассказал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, передает РБК-Украина со ссылкой на Kharkiv Media Hub .

"По делу об изюмском месте массового захоронения - к большому сожалению, людей там хоронили ненадлежащим образом, и состояние тел погибших очень плохое - у нас остается 122 неузнанных жертвы, погибших в результате российской агрессии", - сказал он.

По словам правоохранителя, они уже получили ДНК-профили всех погибших, теперь нужно дождаться обращения родственников погибших об экспертизе.