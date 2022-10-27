Массовое захоронение в Харьковской области: полиция раскрыла подробности преступлений россиян

Согласно предварительным данным, в могиле похоронены по меньшей мере 17 человек, среди которых гражданские и военные ВСУ. Три тела были изъяты уже в первый день работы.

"О массовом захоронении сообщили жители села Копанка. Жители рассказали следствию, что оккупанты собирали тела погибших по всему району. 13 апреля привезли на двух грузовиках, экскаватором вырыли яму глубиной до 3 метров и все тела сбросили туда. Затем место захоронения сравняли танками", - пишет пресс-служба.

Как отмечают местные, в могиле похоронены тела военных ВСУ, которые во время отступления погибли в бою. Россияне, со своей стороны, запретили устанавливать какие-либо отметки и только на Пасху разрешили людям поработать на месте массового захоронения. Последние нашли три креста и обозначили периметр могилы, а также убрали сорняки.

Все изъятые тела позже отправят на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин смерти.

Фото: массовое захоронение в Харьковской области (t.me/police_kh_region)