Массовое захоронение не одно. В Изюмском районе обнаружили четыре таких места

В Изюмском районе Харьковской области обнаружены четыре места массовых захоронений людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Он отметил, что специалисты сегодня завершают эксгумацию тел из массового захоронения в Изюме. В общей сложности эксгумировано 436 тел, у большинство из них есть признаки насильственной смерти, а 30 - следы пыток.
"Есть тела с веревкой на шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и с огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы гениталии. Все это доказательства ужасных пыток, которым оккупанты подвергали жителей Изюма. Большинство тел - гражданские, 21 - военные", - написал Синегубов.
Он отметил, что около 200 судмедэкспертов, полицейских, прокуроров, сотрудников ГСЧС работали на месте каждый день.
"К сожалению, такое массовое захоронение не единственное в Изюме. Найдено по меньшей мере еще 3 таких места в этом районе, есть захоронения и в других освобожденных городах Харьковской области", - написал он.
В настоящее время проводятся осмотр и разминирование территорий. Синегубов подчеркнул, что все преступления захватчиков будут задокументированы, а виновные заплатят за совершенное.
Напомним, украинские военные освободили Изюм 11 сентября, после чего там было обнаружено место массового захоронения людей в лесу.
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